 «ضاحية الفرسان».. مدينة جديدة قرب مطار الرياض بخبرة كورية | صحيفة تواصل الالكترونية

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«ضاحية الفرسان».. مدينة جديدة قرب مطار الرياض بخبرة كورية

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«ضاحية الفرسان».. مدينة جديدة قرب مطار الرياض بخبرة كورية

تواصل – الرياض:

“ضاحية الفرسان”، هذا هو اسم المدينة السعودية الجديدة التي اتفقت المملكة مع تحالف مكون من شركتين كوريتين على إنشائها، ومن المقرر أن تبلغ مساحتها 40 كيلومترا مربعا، وتقع في منطقة تبعد 12 كيلومترا عن مطار الرياض.

المشروع تقوده الحكومة السعودية مع تحالف مكون من شركتي “دايو” للهندسة والإنشاءات، و”هانوا” للهندسة والإنشاءات الكوريتين، وشركة عبر المملكة السعودية “سبك”.

وكان التحالف قد وقع مع وزارة الإسكان السعودية على مذكرة تفاهم لهذا المشروع في شهر مارس الماضي بحسب ‘‘العربية‘‘.

وقالت “دايو” إن قيمة المشروع تقدر بحوالي 20 مليار دولار، وفي حال فاز التحالف بالعقد النهائي لهذا المشروع، ستصبح هذه القيمة أكبر قيمة لمشروع فازت به شركات كورية جنوبية.

وشارك في حفل الإعلان عن الخطة الرئيسية، مسؤولو وزارة الإسكان السعودية وعلى رأسهم وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، والسفير الكوري الجنوبي لدى السعودية كوون بيونغ أو، ورئيس شركة دايو للهندسة والإنشاءات بارك تشانغ مين، ورئيس شركة هانوا للهندسة والإنشاءات تشوي كوانغ هو، ورئيس مجلس إدارة شركة عبر المملكة السعودية سليمان بن سليم الحربي.

 

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