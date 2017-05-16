إتاحة إصدار تأشيرة استقدام العمالة المنزلية من 11 دولة إلكترونياً عبر «مساند»

تواصل – عبدالرحمن الخالد:

كشف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، مساء أمس الاثنين، أنه بإمكان 600 ألف مواطن مسجلين في برنامج “مساند” إتمام عملية إصدار تأشيرة استقدام العمالة المنزلية من 11 دولة حول العالم إلكترونيا عبر البرنامج.

وقال متحدث الوازرة خالد أبا الخيل، في اتصال هاتفي عبر قناة “الإخبارية”: ‘‘إنه أصبح بإمكان كل المسجلين في برنامج مساند، وهم 600 ألف مواطن، إتمام عملية استخراج تأشيرة الاستقدام دون الحاجة للتعامل مع المكاتب التابعة للوزارة، لجلب عمالة منزلية أو سائقين من بنجلاديش والهند وباكستان والفلبين وفيتنام وسيريلانكا وكمبوديا”.

وأضاف “أبا الخيل”: أن الوزارة تعمل على إضافة دول أخرى للربط الإلكتروني الذي يتيح الاستقدام من خلال برنامج مساند.