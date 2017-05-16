 للمرة الثانية.. مواطن من «القطيف» يفضح كذب قناة «نبأ» الإيرانية بشأن حي المسورة (فيديو) | صحيفة تواصل الالكترونية

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للمرة الثانية.. مواطن من «القطيف» يفضح كذب قناة «نبأ» الإيرانية بشأن حي المسورة (فيديو)

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تواصل – عبدالرحمن الخالد:

ألجم مواطن من القطيف مذيع قناة “نبأ” الممولة من إيران والتي تبث الفتن والأكاذيب وتزيف أحداث حي المسورة، بهدف زعزعة الاستقرار العام.

وقال المواطن “أبو عبد الله”؛ رداً على سؤال مذيع بشأن قتل الداخلية لطفل عمره عامين: ‘‘إن من قتله هم الإرهابيون المندسون”، مشدداً على أن القناة تعيد نفس الصور وتدعي أنها لحي المسورة، منذ 6 أيام.

وحاول المذيع تزييف الحقائق مرة أخرى بقوله: ‘‘إن المساجد والبيوت وخزانات المياه تُستهدف هناك”، ليرد “أبو عبد الله”: إن هذه أماكن عشوائية وأوكار خرج منها أهلها واستلموا مبالغ، وسكنوا أماكن أخرى، فأصبحت أوكاراً للإرهابيين ويجب إزالتها‘‘.

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