جازان.. غرق المدينة الجامعية بمياه الأمطار (فيديو)

تواصل – عبدالرحمن الخالد:

علقت جامعة جازان، أمس الاثنين؛ على تجمع الأمطار في المدينة الجامعية، وقالت ‘‘إن تجمع مياه الأمطار في مواقف المدينة الجامعية مشكلة قائمة منذ إنشاء المدينة”.

وأوضحت الجامعة، عبر حسابها على “تويتر”، أن ذلك يعود لعدم تنفيذ مشروع ضخم للبنية التحتية، والذي من ضمنه تصريف مياه الأمطار، حيث أن المشروع تم ترسيته على إحدى الشركات في عام 2012 إلا أن تأخير إجازة المشروع تعاقدياً، أدى إلى إلغاء المشروع.

وأضافت جامعة جازان، أن مدير الجامعة وجه الإدارة العامة للمشاريع بإيجاد حلول وفق الإمكانات المتاحة حتى انتهاء الموسم الدراسي.