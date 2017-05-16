حائل.. بلدية الوسط تغرم 5 مطاعم مخالفة وتتلف موادا غذائية فاسدة (صور)

حائل – سعود الرفاع:

أكملت أمانة منطقة حـائل ممثله ببلدية الوسط بقيادة رئيسها الدكتور عايد الخضير استعداداتها لاستقبال شهر رمضان الكريم وفق خطة زمنية شاملة طيلة هذا الشهر، حيث تم تغريم 5 مطاعم مخالفة وإتلاف مواد غذائية ببلدية الوسط.

وكان أمين منطقة حائل المهندس ابراهيم بن سعيد ابو راس، قد وجه كافة الإدارات المعنية ببذل أقصى الجهود لخدمة المواطنين والمقيمين ومنها، حيث وضعت لدية الوسط خطة مبكرة لشهر رمضان المبارك وفق توجيهات أمين المنطقة شددت فيها على متابعة أعمال مقاولين النظافة وكذلك مواصلة متابعة الرقابة الصحية والأسواق والبسطات الرمضانية.

وستعمل بلدية الوسط بمواصلة جهودها بتكثيف مراقبتها على محلات بيع الأطعمة والحلويات والعصائر بداية من التأكد من وجود الكشف الطبي ساري المفعول لجميع العاملين في هذه المحلات، وكذلك نظافتهم التامة وعدم إطالة الأظافر أو استعمال الملابس غير اللائقة ومدى الالتزام باستعمال القفازات للعاملين في إعداد وتقديم الأطعمة ونظافة المحلات والأماكن التي يعد ويقدم فيها الطعام والمشروبات وكذلك الأدوات المستخدمة مع وجود مراقبة مشددة لعدم ترك الأطعمة مكشوفة وتشمل هذه الرقابة محلات بيع الخضار والفواكه.

حيث قامت بلدية الوسط ممثلة بإدارة الخدمات المسائية بقيادة راكان البخناني، بتغريم 5 مطاعم مخالفة بحائل وإتلاف مواد غذائية فاسدة وتكثيف الجولات التفتيشية على المطاعم ومحلات بيع الجملة للمواد الغذائية، وتم ضبط عدد من المحال والمطاعم المخالفة ومصادرة مواد غذائية غير صالحة وفاسدة، بسبب سوء حفظ الأطعمة وتشغيل عمال لا يحملون شهادات صحية وسيتم تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات بشأن المخالفين، وذلك لوقاية وحماية المستهلكين من التسمم الغذائي خاصة خلال الأجواء الساخنة بدخول فصل الصيف.

يذكر أن هناك توجيهات من أمين المنطقة المهندس ابراهيم بن سعيد أبو راس، واضحة وصريحة لجميع العاملين في الميدان وغيره بعدم التهاون في تطبيق التعليمات خصوصا في مجال النظافة وجميع الالتزامات والشروط الصحية، وهناك عقوبات مشددة سوف تطبق على المتهاونين في هذه الشروط تصل إلى إغلاق المحل مع الغرامة وإذا تكرر ستكون هناك عقوبات أشد وفق النظام

وبين أن هناك خطة عمل شاملة تشمل القيام بنظافة الشوارع والميادين ومواقف السيارات والشوارع الرئيسية والفرعية والداخلية، والتقاط النفايات المتبعثرة ورفعها بصورة دورية، مع تفريغ ونقل الحاويات ونظافة الأسواق التجارية وأسواق اللحوم والأسماك والخضار والحدائق العامة والمتنزهات والرقابة الدائمة على المحلات المتعلقة بالصحة العامة والتي تقدم وجباتها بصفة يومية كالمطاعم والمخابز والبوفيهات والبقالات، ورشّ المبيدات الحشرية بصفةٍ يومية، وغسل الحاويات وتطهيرها، ومتابعة نظافة سوق المواشى بشكل يومي ودائم وتكثيف نشاط المراقبين الميدانين والبيطريين والصحيين على فترتين صباحية ومسائية وسيستمر المراقبون برفع تقرير ميداني عن نتائج الزيارات التفتيشية التي يتم تنظيمها خلال الشهر الكريم يومياً.

وقد خصصت الأمانة رقم للمواطنين لتلقي الملاحظات والشكاوى والبلاغات ورقم (940) عن المخالفين والملاحظات على مدار 24 ساعة حيث يعمل الموظفون لمتابعة وتسجيل الملاحظات على مدار الساعة وإبلاغ المختصين بها لمعالجتها أولا بأول مع ضرورة متابعة المخالفات التي يتطلب الانتظام في متابعتها .