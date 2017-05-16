دخلت في غيبوبة أثناء صلاتها.. وفاة والدة «حمد الكثيري»

تواصل – سامي الثبيتي:

توفيت، بعد صلاة عشاء أمس الاثنين، والدة الدكتور حمد بن راشد الكثيري، بعد غيبوبة استمرت عشرين يوما، وكان آخر عهدها بالدنيا قبل دخول الغيبوبة، وهي تؤدي صلاة العصر، إلى أن فاضت روحها، ومن المقرر أن يُصلى عليها، عصر الثلاثاء، بجامع الشيخ عبدالعزيز ابن باز في “الدلم”.

وقال ابن الفقيدة، الدكتور حمد الكثيري، في تغريدات عبر موقع “تويتر”: “‏إنا لله وإنا إليه راجعون، الحمد لله على ما كتب وقدّر، توفيت والدتي الغالية، والصلاة عليها غدًا العصر في جامع ابن باز في الدلم إن شاء الله”.

وأضاف، الحمد لله، آخر عهدها قبل دخولها الغيبوبة وهي في صلاة العصر، افتحت صلاتها وشرعت في قراءة الفاتحة ثم كبرت، ثم دخلت في غيبوبة إلى أن فاضت روحها”.

وتتقدم “تواصل” بخالص التعازي وصادق المواساة لعائلة الفقيدة، وتسأل الله لها الرحمة والمغفرة، وأن يسكنها الله فسيح جناته.