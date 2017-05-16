 دخلت في غيبوبة أثناء صلاتها.. وفاة والدة «حمد الكثيري» | صحيفة تواصل الالكترونية

احدث الأخبار

إتاحة إصدار تأشيرة استقدام العمالة المنزلية من 11 دولة إلكترونياً عبر «مساند» للمرة الثانية.. مواطن من «القطيف» يفضح كذب قناة «نبأ» الإيرانية بشأن حي المسورة (فيديو) جازان.. غرق المدينة الجامعية بمياه الأمطار (فيديو) «المرور» لقائدي المركبات: تأكدوا من سلامة إطاراتكم قبل أداء الاختبار 50 و 200 ريال.. ضمانات تقصير السكن عن كل حاج في الموسم المقبل مياه الأمطار تحاصر الأهالي بـ«جازان» والتصريف خارج الخدمة (فيديو وصور) متحدث الصندوق العقاري: سنعمل كوسيط بين المواطن والبنوك لتبسيط الإجراءات (فيديو) مواطن يوثق تجاوز شاحنات لمسارها المحدد على طريق «الرياض – الدمام» (فيديو) الأمير سعود بن نايف: والدي كان حريصاً على الثوابت وصارماً في أمور العقيدة صورة لطفل يجلس في صندوق سيارة تحت أشعة الشمس تثير استياء المغردين الطائف.. إنقاذ شخص سقط في منحدر بجبل الهدا أمير الرياض و«المفتي» يتقدمان المصلين على جثمان «السديري» (صور)

دخلت في غيبوبة أثناء صلاتها.. وفاة والدة «حمد الكثيري»

0
دخلت في غيبوبة أثناء صلاتها.. وفاة والدة «حمد الكثيري»
رمزية

تواصل – سامي الثبيتي:

توفيت، بعد صلاة عشاء أمس الاثنين، والدة الدكتور حمد بن راشد الكثيري، بعد غيبوبة استمرت عشرين يوما، وكان آخر عهدها بالدنيا قبل دخول الغيبوبة، وهي تؤدي صلاة العصر، إلى أن فاضت روحها، ومن المقرر أن يُصلى عليها، عصر الثلاثاء، بجامع الشيخ عبدالعزيز ابن باز في “الدلم”.

وقال ابن الفقيدة، الدكتور حمد الكثيري، في تغريدات عبر موقع “تويتر”: “‏إنا لله وإنا إليه راجعون، الحمد لله على ما كتب وقدّر، توفيت والدتي الغالية، والصلاة عليها غدًا العصر في جامع ابن باز في الدلم إن شاء الله”.

وأضاف، الحمد لله، آخر عهدها قبل دخولها الغيبوبة وهي في صلاة العصر، افتحت صلاتها وشرعت في قراءة الفاتحة ثم كبرت، ثم دخلت في غيبوبة إلى أن فاضت روحها”.

وتتقدم “تواصل” بخالص التعازي وصادق المواساة لعائلة الفقيدة، وتسأل الله لها الرحمة والمغفرة، وأن يسكنها الله فسيح جناته.

شاهد ايضا

إتاحة إصدار تأشيرة استقدام العمالة المنزلية من 11 دولة إلكترونياً عبر «مساند»

إتاحة إصدار تأشيرة استقدام العمالة المنزلية من 11 دولة إلكترونياً عبر «مساند»

«ضاحية الفرسان».. مدينة جديدة قرب مطار الرياض بخبرة كورية

«ضاحية الفرسان».. مدينة جديدة قرب مطار الرياض بخبرة كورية

للمرة الثانية.. مواطن من «القطيف» يفضح كذب قناة «نبأ» الإيرانية بشأن حي المسورة (فيديو)

للمرة الثانية.. مواطن من «القطيف» يفضح كذب قناة «نبأ» الإيرانية بشأن حي المسورة (فيديو)

جازان.. غرق المدينة الجامعية بمياه الأمطار (فيديو)

جازان.. غرق المدينة الجامعية بمياه الأمطار (فيديو)

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>