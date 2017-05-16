عمر العيد: سُقيا «الثعابين» مخالف لظاهر أحاديث النبي الآمرة بقتلها (فيديو)

تواصل – عبدالرحمن الخالد:

قال فضيلة الشيخ الدكتور عمر العيد أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية؛ تعليقاً على فيديو يظهر شخصا وهو يسقي ثعباناً في الصحراء: ‘‘إن هذا العمل مخالف لظاهر أحاديث النبي (صلى الله عليه وسلم) حيث أمر بقتل الحيات، إلا إذا كانت الحية داخل البيوت فإنها تنذر ثلاثة مرات ثم يقتلها”.

وأضاف “العيد” في مقطع فيديو: “قد ثبت عن النبي من حديث عبد الله بن عمر أنه قال سمعت رسول الله يخطب على المنبر وهو يقول أقتل الحيات، فقال عبدالله بن عمر فما لبثت إلا أن أقتل الحيات”.