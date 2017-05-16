 متحدث الصندوق العقاري: سنعمل كوسيط بين المواطن والبنوك لتبسيط الإجراءات (فيديو) | صحيفة تواصل الالكترونية

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متحدث الصندوق العقاري: سنعمل كوسيط بين المواطن والبنوك لتبسيط الإجراءات (فيديو)

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تواصل – سامي الثبيتي:

كشف المشرف العام على صندوق التنمية العقارية، أيهم اليوسف، عن تغيير في آلية الحصول على برنامج “التمويل المَدْعُوم”، حيث أصبح الصندوق يقوم بدور الوسيط بين المواطن والبنوك للتيسير على مستحقي الدعم.

وأَوْضَحَ حمود العصيمي، المتحدث باسم الصندوق التنمية العقارية، في اتصال هاتفي مع برنامج ‘‘أخباركم‘‘ على قناة المجد، أنه في بداية انطلاق البرنامج، كان يتوجه مباشرة إلى البنوك المشاركة في برنامج التمويل المَدْعُوم”.

واستطرد، لاحظنا أنه حدث هناك لبس عند المواطنين بين القرض المَدْعُوم الذي يقدمه صندوق التنمية العقاري وبين القروض العقارية التي تقدمها البنوك وَهُوَ مَا أوجد بعض ردود الفعل.

وتابع العصيمي، حِرْصَاً منّا على تبسيط الإجراءات وتسهيلها تم إنشاء مركز مستفيدي الدعم حيث أصبح الآن علاقة المواطن مباشرة مع فروع صندوق التنمية العقارية، بعد أن يتم الموافقة عليه يتم استقبال طلبه من خلال المركز، ودراسة جميع المستندات المطلوبة، ومخاطبة البنوك المشاركة معنا ثُمَّ إبلاغ المواطن، حيث يقوم الصندوق بدور الوسيط بين المواطن والبنك.

وَأَكَّدَ المتحدث باسم الصندوق، أن صندوق التنمية العقاري يتحمل تكاليف القرض كاملة لمن راتبه أقل من 14 ألفاً، مُشِيرَاً إلى أن نسبة 85% من قوائم الانتظار يتحمل الصندوق عنهم بنسبة 100%.

وأردف، لمن راتبه أكثر من 14 ألفاً بإمكانه الدخول على الحاسبة في بوابة الصندوق؛ لمعرفة المبلغ الذي يتحمله الصندوق.

وأَشَارَ العصيمي إلى أنه تم الإعلان عن الدفعة الرابعة من برنامج سكني، مُنَوِّهَاً إلى أنه بإمكان من حدث بياناته الدخول إلى بوابة سكني ومعرفة أرقامهم.

واختتم، لدينا تواصل أَيْضَاً عن طريق الرسائل القصيرة sms، حيث تم إرسال رسالة لمن صدرت لهم الموافقة في الدفعة الرابعة.

 

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