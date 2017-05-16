تعليم مكة: لهذه الأسباب أغلقنا عدداً من المدارس العام المقبل

تواصل – واس:

أصدرت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة بياناً؛ لتوضيح حقيقة ما تم تناقله عن إغلاق عدد من مدارس تعليم مكة العام المقبل، موضحة أن السبب هو انتقال تلك المدارس من نظام التعليم الثانوي العام، إلى نظام المقررات؛ مِمَّا استوجب إغلاقها.

وَقَالَت الإدارة: ‘‘إن التعليم الثانوي مر بمرحلتين؛ الأولى مرحلة التعليم العام، والثانية نظام المقررات، ولكل مرحلة أخذت المدرسة الثانوية رقماً وزاريّاً مستقلّاً في نظام نور، وبعد تحول المدرسة من النظام التقليدي لنظام المقررات تم الاستغناء عن الرقم الوزاري الخاص بالنظام التقليدي، ووجب إغلاقها، لأجل الرجوع للنتائج عند الحاجة‘‘ مبينة أنه سيتم لاحِقَاً نقل جميع المستخدمين والطلاب للرقم الجديد الخاص بالمقررات وحذف الرقم القديم.

وأَضَافَتْ الإدارة، أن مدارس المرحلة الابتدائية والمتوسطة أُغلقت بِسَبَبِ توفر مبانٍ حكومية ذات سعة عالية؛ نَتَج عن ذلك ضم أكثر من مدرسة “مبنى مستأجر أو مسائية”؛ مَا تَسَبَّبَ في إغلاق إحدى المدارس “إغلاقاً مؤقتاً”، مع إمكانية الاستفادة من المدرسة المغلقة عند الحاجة حَسْبَ التعليمات المنظمة لذلك.

وبَيَّنَتْ، أن البرامج الملحقة أُغلقت بِسَبَبِ انتقال الطلاب إلى مرحلة أخرى، وأغلق البرنامج لعدم الحاجة إليه حالياً، مع إمكانية الاستفادة منه عند الحاجة حَسْبَ التعليمات المنظمة لذلك.

وأَشَارَ البيان إلى أن ظهور المدارس المغلقة في “نظام نور”؛ راجع إلى عدم وجود أرشفة إلكترونية، تحجب تلك المدارس والبرامج، مع الاحتفاظ بالنتائج والسجلات القديمة؛ للرجوع إليها عند الحاجة، مثل طلبات بدل الفاقد على سبيل المثال.