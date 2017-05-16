50 و 200 ريال.. ضمانات تقصير السكن عن كل حاج في الموسم المقبل

تواصل – عبدالرحمن الخالد:

طَالَبَتْ وزارة الحج والعمرة، اليوم الاثنين، مكاتب شؤون الحج والشركات التابعة لها، بتوفير الضمانات اللازمة لخدمة الحجاج، ومنها دفع ضمان بمبلغ 50 ريالاً عن كل حاج، تستقطع في حال التقصير في السكن.

وأَوْضَحَتِ الوزارة، عبر موقعها الإلكتروني، أن الهدف من هذا هو تمكين المكتب والشركات من إبرام العقود مع مزودي الخدمات والعمل في الموسم، ويرتفع مبلغ الضمان إلى 200 ريال عن كل حاج في شركات الحج المستقلة.

ودعت المكاتب والشركات إلى تأمين الضمانات البنكية للسكن والنقل وخدمات مؤسسات الطوافة حَتَّى يَتَسَنَّى لها إصدار تأشيرات لحجاجها بعد استئجار مساكن في مكة المكرمة والمدينة المنورة، واستئجار وسائل نقل من النقابة العامة للسيارات وتوفير عقود الإعاشة.

وحددت الوزارة طرقاً ثلاثة لدفع عقود السكن، بحيث تكون دفعة واحدة (دفع المبلغ كاملاً)، أو تقديم ضمان إِلِكْتُرُوني (ثلاث دفعات) الدفعة الأولى 30%، وهي مقسمة كالآتي: 15% لمؤسسة الطوافة، و15% للمالك، والدفعة الثانية 30%، مع رسوم بنكية 250 ريالاً، والدفعة الثالثة 40% مع رسوم بنكية 250 ريالاً.

أما الطريقة الثالثة، فتتمثل في تقديم ضمان ورقي (ثلاث دفعات) الدفعة الأولى 30%، وهي مقسمة كالآتي 15% لمؤسسة الطوافة، و15% للمالك، والدفعتان الثانية والثالثة 30% و40% ضمانات ورقية، وتكون عن طريق التفاوض مع المالك.