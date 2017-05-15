 حالة نادرة.. اكتشاف غزلان تأكل لحوم البشر | صحيفة تواصل الالكترونية

حالة نادرة.. اكتشاف غزلان تأكل لحوم البشر

0
حالة نادرة.. اكتشاف غزلان تأكل لحوم البشر

تواصل – وكالات:

رصد العلماء أنواعاً غريبة من الغزلان آكلة لبقايا اللحوم البشرية، في حادثة نادرة يُعتقد أنها الأولى من نوعها في العالم، خَاصَّة أنه من المعروف أن الغزلان من الحيوانات آكلة الأعشاب والنباتات.

يفسر بعض العلماء هذه الظاهرة ويقولون: ‘‘إن الغزلان يمكن أن تأكل اللحوم وتمضغ العظام في بعض الأحيان، غير أن هذه الحادثة التي التقطتها كاميرا مراقبة في مزرعة بولاية تكساس الأمريكية هي المرة الأولى التي تشاهد فيها الغزلان، وهي تأكل بقايا لحوم بشرية‘‘.

وكانت هذه البقايا البشرية، قد تركت في المزرعة لدراسة عمليات التحلل، وبعد نحو ستة أشهر، شوهد غزال أبيض الذيل وهو ينظر باتجاه الكاميرا، ويحمل في فمه أحد الأضلاع البشرية التي تجردت بالكامل من اللحم، وبعد 8 أَيَّام شوهد غزال يعتقد أنه نفس الحيوان، وهو يمضغ ضلعاً بشرياً آخر، بِحَسَبِ صحيفة ‘‘التلجراف‘‘ البريطانية.

وتقول الباحثة لورين ميكيل في مقالة كتبتها في مجلة علوم الطب الشرعي: “نظن أن العاملين في علوم الطب الشرعي يرغبون بالاطلاع على ذلك؛ لذلك نشرنا هذا التقرير الموجز، عن الحالة الأولى للغزلان، وهي تتغذى على البقايا البشرية”.

وأَضَافَتْ، نعتقد أن العظام البشرية ستكون مصدراً جَيِّدَاً للمعادن الأساسية للغزلان التي تكافح للحصول على أطعمة مغذية.

شاهد ايضا

اختراع بريطاني يتيح لك سماع «الهمس» على بعد 30 متراً

اختراع بريطاني يتيح لك سماع «الهمس» على بعد 30 متراً

طرد أسرة من طائرة أمريكية لخلاف حول «كعكة»

طرد أسرة من طائرة أمريكية لخلاف حول «كعكة»

بالصور.. رسائل النبي الكريم إلى ملوك الإمبراطوريات القديمة

بالصور.. رسائل النبي الكريم إلى ملوك الإمبراطوريات القديمة

دراسة: المتأخرون عن العمل أكثر حيوية وتفاؤلاً

دراسة: المتأخرون عن العمل أكثر حيوية وتفاؤلاً

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>