 مياه الأمطار تحاصر الأهالي بـ«جازان» والتصريف خارج الخدمة (فيديو وصور) | صحيفة تواصل الالكترونية

احدث الأخبار

50 و 200 ريال.. ضمانات تقصير السكن عن كل حاج في الموسم المقبل مياه الأمطار تحاصر الأهالي بـ«جازان» والتصريف خارج الخدمة (فيديو وصور) متحدث الصندوق العقاري: سنعمل كوسيط بين المواطن والبنوك لتبسيط الإجراءات (فيديو) مواطن يوثق تجاوز شاحنات لمسارها المحدد على طريق «الرياض – الدمام» (فيديو) الأمير سعود بن نايف: والدي كان حريصاً على الثوابت وصارماً في أمور العقيدة صورة لطفل يجلس في صندوق سيارة تحت أشعة الشمس تثير استياء المغردين الطائف.. إنقاذ شخص سقط في منحدر بجبل الهدا أمير الرياض و«المفتي» يتقدمان المصلين على جثمان «السديري» (صور) سحق سيارة «أجرة» بين شاحنتين على طريق الخرج ونجاة سائقها (فيديو) الأربعاء القادم.. «وزراء خارجية الخليج» يبحثون بالرياض مستجدات أوضاع المنطقة «الخطوط السعودية» تتيح تعديل حجوزات الرحلات المتأثرة بظروف خارجة عن الإرادة ذاتياً تأييد سجن نجل شقيق أمير الكويت واثنين من الأسرة الحاكمة بقضية «الفنطاس»

مياه الأمطار تحاصر الأهالي بـ«جازان» والتصريف خارج الخدمة (فيديو وصور)

0

تواصل – نايف عريشي:

واصلت الأمطار الغزيرة هطولها على محافظات والمرتفعات الجبلية بمنطقة جازان؛ وتسبب هطول الأمطار المصحوبة برياح وصواعق رعدية في ارتفاع منسوب المياه بعددٍ من الأحياء في مدينة جازان، ومحافظة ضمد، وقرية الحرجة، مُشكِّلة بؤراً من المستنقعات داخل الأحياء.

وَقَالَ عدد من المواطنين لـ”تواصل”: ‘‘إن فشل مشروع تصريف الأمطار يدفع ثمنه الأهالي؛ حيث تَسَبَّبَتِ المياه في تكون البرك والمستنقعات في الشوارع والميادين ووصلت إلى داخل المنازل‘‘.

وَأَكَّدَ المواطن يحيى مهدي، أنه استنجد بالدِّفَاع الْمَدَنِيّ للمساعدة في خروجه من المنزل بعد أن حاصرته مياه الأمطار التي تَحَوَّلَتْ من أحد شوارع محافظة ضمد.

وفي قرية الحرجة التابعة لضمد، ناشد الأهالي بلدية المحافظة للتدخل لتخفيف منسوب المياه التي تجمعت أمام منازلهم، مؤكدين أنها أصبحت مستنقعات تسكنها الحشرات والبعوض.

وحول هذا الموضوع، أَشَارَ مدير الشؤون الصحية المدرسية بتعليم صبيا علي مصيخ، إلى خطورة تجمعات مياه الأمطار وتركها دون تصريف؛ الأَمْر الذي يتسبب في تكاثر البعوض ونقله للأمراض بين الأهالي، مُشَدِّدَاً على أهمية استنفار فرق مكافحة نواقل المرض في محطة أبوعريش للقيام بعمليات رش مستمرة حتى زوال تلك المستنقعات، مُطَالِبَاً صحة البيئة في بلدية ضمد للقيام بِدَوْرِهَا في هذا الجانب.

شاهد ايضا

50 و 200 ريال.. ضمانات تقصير السكن عن كل حاج في الموسم المقبل

50 و 200 ريال.. ضمانات تقصير السكن عن كل حاج في الموسم المقبل

متحدث الصندوق العقاري: سنعمل كوسيط بين المواطن والبنوك لتبسيط الإجراءات (فيديو)

متحدث الصندوق العقاري: سنعمل كوسيط بين المواطن والبنوك لتبسيط الإجراءات (فيديو)

مواطن يوثق تجاوز شاحنات لمسارها المحدد على طريق «الرياض – الدمام» (فيديو)

مواطن يوثق تجاوز شاحنات لمسارها المحدد على طريق «الرياض – الدمام» (فيديو)

الأمير سعود بن نايف: والدي كان حريصاً على الثوابت وصارماً في أمور العقيدة

الأمير سعود بن نايف: والدي كان حريصاً على الثوابت وصارماً في أمور العقيدة

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>