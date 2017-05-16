مياه الأمطار تحاصر الأهالي بـ«جازان» والتصريف خارج الخدمة (فيديو وصور)

تواصل – نايف عريشي:

واصلت الأمطار الغزيرة هطولها على محافظات والمرتفعات الجبلية بمنطقة جازان؛ وتسبب هطول الأمطار المصحوبة برياح وصواعق رعدية في ارتفاع منسوب المياه بعددٍ من الأحياء في مدينة جازان، ومحافظة ضمد، وقرية الحرجة، مُشكِّلة بؤراً من المستنقعات داخل الأحياء.

وَقَالَ عدد من المواطنين لـ”تواصل”: ‘‘إن فشل مشروع تصريف الأمطار يدفع ثمنه الأهالي؛ حيث تَسَبَّبَتِ المياه في تكون البرك والمستنقعات في الشوارع والميادين ووصلت إلى داخل المنازل‘‘.

وَأَكَّدَ المواطن يحيى مهدي، أنه استنجد بالدِّفَاع الْمَدَنِيّ للمساعدة في خروجه من المنزل بعد أن حاصرته مياه الأمطار التي تَحَوَّلَتْ من أحد شوارع محافظة ضمد.

وفي قرية الحرجة التابعة لضمد، ناشد الأهالي بلدية المحافظة للتدخل لتخفيف منسوب المياه التي تجمعت أمام منازلهم، مؤكدين أنها أصبحت مستنقعات تسكنها الحشرات والبعوض.

وحول هذا الموضوع، أَشَارَ مدير الشؤون الصحية المدرسية بتعليم صبيا علي مصيخ، إلى خطورة تجمعات مياه الأمطار وتركها دون تصريف؛ الأَمْر الذي يتسبب في تكاثر البعوض ونقله للأمراض بين الأهالي، مُشَدِّدَاً على أهمية استنفار فرق مكافحة نواقل المرض في محطة أبوعريش للقيام بعمليات رش مستمرة حتى زوال تلك المستنقعات، مُطَالِبَاً صحة البيئة في بلدية ضمد للقيام بِدَوْرِهَا في هذا الجانب.