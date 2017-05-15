 سحب رعدية ضخمة تتشكل في بعض المناطق.. وتحذيرات للابتعاد عن الأودية | صحيفة تواصل الالكترونية

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سحب رعدية ضخمة تتشكل في بعض المناطق.. وتحذيرات للابتعاد عن الأودية

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سحب رعدية ضخمة تتشكل في بعض المناطق.. وتحذيرات للابتعاد عن الأودية

تواصل – خالد العبدالله:

دعا خبير الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، المواطنين للابتعاد عن الأودية في مناطق مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والباحة، وعسير، وجازان، ونجران؛ وَذَلِكَ بِسَبَبِ توقعات بهطول أمطار رعدية غزيرة على تلك المناطق، بعد رصد تشكل سحب رعدية عملاقة عليها.

وتوقع الحصيني، في تغريدة له عبر حسابه الشخصي بموقع “تويتر”، سقوط أمطار متفاوتة الشدة على أجزاء من المناطق السابق ذكرها، وَفْقَاً لمؤشر لوني أرفقه أَظْهَرَ تجمع سحبٍ كبيرة عليها.

ومن المعروف أن الأودية تشهد تجمعات مائية خطرة، عند هطول أمطار غزيرة، قد تجرف البشر والمركبات، علاوة على إمكانية التعرض للصواعق بها.

بِدَوْرِهَا، قالت الهيئة العامّة للأرصاد وحماية البيئة: ‘‘إنه من المتوقع استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة بزخّات من البرد ورياح نشطة، تحدّ من مدى الرؤية الأفقية في كل من: ميسان، والطائف بمنطقة مكة المكرمة، وسراة عبيدة في منطقة عسير، والمندق بمنطقة الباحة‘‘.

وكانت الأرصاد قد توقّعت، في تقريرها عن حالة الطقس، الاثنين، استمرار هطول الأمطار الرعدية، متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة برياح نشطة تحدّ من مدى الرؤية الأفقية على مناطق: (نجران، جازان، عسير، الباحة)، تمتدّ إلى مكة المكرمة والمرتفعات القريبة منها.

 

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