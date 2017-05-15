مواطن يوثق تجاوز شاحنات لمسارها المحدد على طريق «الرياض – الدمام» (فيديو)

تواصل – عبدالرحمن الخالد:

وثق مواطن بكاميرا جواله تجاوز الشاحنات المسار المحدد لها على طريق “الرياض – الدمام”، مُؤكِّدَاً أنها تمثل إرهاباً وخطراً كَبِيرَاً للعائلات على هذا الطريق.

وَقَالَ المواطن في الفيديو المتداول على “تويتر”: ‘‘إن هذا الطريق تسير عليه آلاف العوائل يَوْمِيَّاً، وممارسات الشاحنات وعدم التزامها بالقوانين يمثل تهديداً حقيقياً للأرواح”، مُطَالِبَاً المسؤولين بالتدخل لحل هذه الأزمة.

ومن المعروف، وَفْقَاً لقوانين المرور، أن شاحنات النقل الثقيل، يجب عليها ألا تتخطى الحارة اليمنى في الطرق السريعة، وترك باقي الحارات للسيارات الخَاصَّة والخفيفة.