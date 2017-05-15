 الدكتوراه بامتياز مع مرتبة الشرف لـ«قمراء السبيعي» | صحيفة تواصل الالكترونية

الدكتوراه بامتياز مع مرتبة الشرف لـ«قمراء السبيعي»

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الدكتوراه بامتياز مع مرتبة الشرف لـ«قمراء السبيعي»

تواصل – الرياض:
حصلت عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الكاتبة المعروفة قمراء السبيعي على درجة الدكتوراة بتقدير امتياز مرتفع مع مرتبة الشرف الأولى في تخصص المناهج وطرق التدريس من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض .

ونالت السبيعي على الدكتوارة عقب مناقشة رسالتها المقدمة تحت عنوان ” بناء برنامج إثرائي بمقرر الكفايات اللغوية للمرحلة الثانوية قائم على المدخل التواصليّ وقياس فاعليته في تنمية مهارات الاستماع الناقد والقراءة الناقدة” وذلك عصر اليوم الاثنين بحضور لجنة مكونة من الدكتور محمد شديد البشري , و الدكتور صالح بن عبدالعزيز النصار , والدكتورة فايزة بنت السيد عوض .

“تواصل” تهنيء الدكتورة السبيعي وتتمنى لها مزيدًا من التوفيق في حياتها العلمية والعملية .

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