 الأمير سعود بن نايف: والدي كان حريصاً على الثوابت وصارماً في أمور العقيدة | صحيفة تواصل الالكترونية

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الأمير سعود بن نايف: والدي كان حريصاً على الثوابت وصارماً في أمور العقيدة

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الأمير سعود بن نايف: والدي كان حريصاً على الثوابت وصارماً في أمور العقيدة

تواصل – واس:

قال صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمير المنطقة الشرقية، رئيس اللجنة التوجيهية لمعرض “نايف القيم”: إن العقيدة الإسلامية كانت بالنسبة للأمير نايف بن عبدالعزيز – رَحِمَهُ اللَّهُ – مبدأ حياة، وكان فخوراً بعروبته، وجذوره وأصوله العربية، مؤمناً بما فضل الله به على هذه الأمة من مكارم الأخلاق، غرس في أولاده الصدق منذ أن كانوا أطفالاً، مضيفاً: “شربنا من هذا المعين إلى أن أصبحنا نعيش تلك القيم نحن أبناءه”.

وأَضَافَ سُمُوّه، في محاضرة له، اليوم الاثنين، بِعُنْوَان: “والدي الأمير نايف بن عبدالعزيز”، بجامعة الملك عبدالعزيز: بقدر علاقتي به كابن، كانت علاقتي به كمعلم وقائد وموجه، أعطانا جَمِيعَاً إخواني وأخواتي كامل الرعاية والاهتمام والتوجيه، بالرغم من المسؤوليات الجسام وضيق الوقت لديه، كان قوياً من غير عنف، وليناً من غير ضعف”.

وتحدث سمو أمير المنطقة الشرقية، عن ذكريات نشأتهم ورعايتهم، حيث قال: “كان أبي – رَحِمَهُ اللَّهُ – حريصاً على الثوابت، متجاوزاً للأخطاء إلا ما يخص العقيدة، فكانت الأركان الخمسة لا نقاش فيها”.

واستعرض الأمير سعود، خلال المحاضرة، عَدَدَاً من القصص والذكريات والهوايات للأمير نايف بن عبدالعزيز – رَحِمَهُ اللَّهُ – وطريقة تعامله وتربيته لأبنائه، والحرص على مرافقتهم في رحلاته داخل المملكة وخارجها.

وتابع سمو الأمير سعود بن نايف في وصف والده – رَحِمَهُ اللَّهُ – قَائِلاً: كان لطيف المعشر، رقيق القلب، عطوفاً علي الصغير والكبير، يستمع للصغير وينصت له كما يستمع للشيخ الكبير، كان منصتاً لجميع من يتحدث معه دون استثناء، ولا يقاطع أحداً أثناء حديثه معه، مهما أخذ من الوقت، يناقش في أدق التفاصيل، ويقرأ كل المعاملات بتمعن، ويصدر التوجيهات بدقة.

وأردف سُمُوّه: كان – رَحِمَهُ اللَّهُ – يحرص على فعل الأعمال الخيرية، ولا يحب الإعلان عنها، فقد كان نايف بن عبدالعزيز مجموعة من القيم التي تشربها من والديه – رحمهما الله – عضيداً للملوك ومكلفاً بالمهمات الصعبة من قبلهم.

عَقِبَ ذَلِكَ تم فتح المجال للمداخلات والاستفسارات، وروى بعض الحضور الذين عملوا مع الراحل طوال فترة مسيرته العملية، بعضاً من قصصه وذكرياته معهم.

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