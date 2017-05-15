جدة.. السيطرة على حريق محدود بمستشفى الملك عبدالعزيز دون إصابات

تواصل – نايف الحربي:

نشب حريق محدود صباح اليوم الاثنين، بوصلات التكييف بمستشفى الملك عبدالعزيز جنوب جدة، حيث تصاعد دخان من البدروم تسبب في إخلاء جميع العاملين احْتِرَازِيّاً، ولم تحدث أَي إصابات، بِفَضْلِ الله.

وأَوْضَحَتْ مديرية الشؤون الصحية بمحافظة جدة، أنه في حوالي الساعة 10.40 من صباح اليوم الاثنين، شوهد دخان محدود في البدروم الأرضي بمستشفى الملك عبدالعزيز جنوب جدة.

وأَضَافَتْ، أن الحريق اندلع داخل مجاري الهواء الخَاصَّة بالتكييف ناتج عن عملية تنظيف بطريقة غير صحيحة من الشركة المكلفة، وقامت إدارة المستشفى برفع درجة التأهب، حيث تم إخلاء جميع العاملين بالبدروم احْتِرَازِيّاً تَحَسُّبَاً لأي طارئ، وبحضور فِرَق الدِّفَاعِ الْمَدَنِيّ وفرق السلامة والطوارئ بالمستشفى حيث تم بِفَضْلِ الله تعالى، السيطرة على الدخان، وَأَكَّدَت صحة جدة عدم حدوث أَي إصابات بين المرضى والعاملين في المستشفى ولله الحمد.

بدوره، أَوْضَحَ مدير إدارة الطوارئ والأزمات بصحة جدة، الدكتور سامر أسرة، بأنه ولله الحمد قد تم إعادة الوضع على ما هو عليه سابقاً وعودة العمل إلى طبيعته في تمام الساعة 12 ظهراً، حَسْبَ الخطة المتبعة في مثل هذه الحالات، مقدماً شكره لفِرَق الدِّفَاعِ الْمَدَنِيّ المتواجدة بالموقع، وكل من شَارَكَ في الحدث؛ مِمَّا أسهم بعد عناية الله في حماية المرضى والمرافق الصحية بالمستشفى.