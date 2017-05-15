سامسونج تطلق «جالكسي J3» بمعالج رباعي النواة

تواصل – وكالات:

أَطْلَقَتْ سامسونج تحَدِيثَاً جَدِيدَاً لسلسلة هواتف J خَاصَّة بالنسخة الأصغر J3 بمواصفات مناسبة للغاية مقارنة بالسعر.

وعلى الرغم من كَوْن الهاتف الجديد قليل المواصفات، لكنه يحمل شاشة بدقة رائعة قلما نجدها في مثل هذه الهواتف منخفضة السعر.

يَأْتِي J3 2017 بشاشة 5 بوصات بدقة 1280×720 بكسلاً، بكثافة 294 بكسلاً في البوصة. ويعمل بمعالج Exynos 7570 رباعي النوى بتردد 1.4 جيجاهرتز مع ذاكرة عشوائية 1.5 جيجابايت.

على مستوى الكاميرا، هناك 5 ميجابكسلات من الخلف، مع التركيز التلقائي والفلاش و2 ميجابكسل من الأمام، ويحتوي على ذاكرة تخزين داخلية 16 جيجابايت، مع دعم بطاقات ذاكرة حتى 256 جيجابايت، يعمل الهاتف بأندرويد نوجا مع بطارية 2600 ميلي أمبير قابلة للإزالة.

يتوفر الهاتف بثلاثة ألوان: الأبيض، والأسود، والذهبي، وسيتم بيعه في الولايات المتحدة بسعر 180 دولاراً.