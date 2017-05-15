«أمانة عسير» تغلق مقاهي ومركزَ ترفيه لمخالفة الاشتراطات الصحية

تواصل – واس:

أغلقت أمانة منطقة عسير، اليوم، مقاهي ومركزَ تسوق وترفيه في أبها؛ لمخالفتها الاشتراطات الصحية والنظامية.

وأبان المدير العام لرخص والرقابة الشاملة بالأمانة المهندس عبدالعزيز الرمثي، أن الحملة التي نفذتها الأمانة أَسْفَرَت عن إغلاق 10 مقاهٍ في أبها مخالفة للاشتراطات الصحية والمهنية.

ولفت إلى أن هذه المقاهي، سبق أن أنذر أصحابها لتصحيح أوضاعها والبحث عن مواقع جديدة بعيدة عن التجمعات السكنية، تَبَعَاً للأنظمة والتعليمات المرعية، إضافة إلى عدم حمل العاملين فيها رخص عمل نظامية، مُشِيرَاً إلى أن النظام سيطبق بحزم على جميع المقاهي، وستواصل الأمانة إغلاق أَي مقهى مخالف للاشتراطات البلدية.

وتابع “الرمثي”: أن الفريق المكلف بتنفيذ الحملة، أغلق مركز تسوق وترفيه يقع على الحزام الدائري بأبها، لمخالفة مالكه الأنظمة، بعد جلبه حيوانات مفترسة ووضعها في موقعٍ داخل المركز غير مهيأ للسيطرة على هذه الحيوانات الخطرة على حياة زوار المركز.