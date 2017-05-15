 الإمارات تكشف حقيقة نقل «جبل جليدي» من القطب الجنوبي لتحسين المناخ | صحيفة تواصل الالكترونية

الإمارات تكشف حقيقة نقل «جبل جليدي» من القطب الجنوبي لتحسين المناخ

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الإمارات تكشف حقيقة نقل «جبل جليدي» من القطب الجنوبي لتحسين المناخ

تواصل ـ خالد العبدالله:

نفت وزارة الطاقة الإِمَارَاتية الأخبار المتداولة عن فكرة نقل جبل جليدي من القطب الجنوبي، أو استيراد المياه عبر خط أنابيب من دولة أخرى.

وَقَالَت الوزارة، في بَيَانٍ لَهَا، اليوم الاثنين: ‘‘إنه باعتبارها الجهة المسؤولة عن شؤون المياه، تؤكد أنه لا صحة لمثل هذه الأخبار، وأنها مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة‘‘.

وتَجْدُر الإشارة إلى أن أنباءً صحفية تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي، تحدثت عن نية الإِمَارَات نقل كتل جليدية من القطب الجنوبي إلى ساحل إمارة الفجيرة، مطلع 2018؛ مِنْ أجْلِ تحسين المناخ، وزيادة كميات الأمطار والمخزون المائي العذب.

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