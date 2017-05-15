أمير القصيم: حفظ كتاب الله شرف لا يوازيه شرف

تواصل ـ واس:

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود، أمير منطقة القصيم، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن تركي بن فيصل نائب أمير منطقة القصيم، في مكتب سُمُوّه اليوم، مرشحي الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمنطقة القصيم، والفائزين بمسابقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ـ حفظه الله – لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره.

وأطلع رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم سليمان عبدالرحمن الربعي، بحضور المدير العام للشؤون الإسلامية الشيخ عبدالله المجماج، سمو أمير المنطقة على تفاصيل مشاركة الجمعية في المسابقة التي شَمِلَتْ مشاركة ستة فائزين ثلاثة منهم حصلوا على المركز الأول في حفظ القرآن وتفسيره، واثنان منهم حصدوا المركز الثاني، بالإضافة إلى متسابق حَصَلَ على المركز الثالث التي أقيمت على مستوى المملكة على جائزة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ في دورتها التاسعة عشرة لعام 1438هـ.

وَأَكَّدَ “الربعي”، سعي الجمعية إلى رفع معدل المشاركين والمشاركات في الأعوام القادمة من حفظة كتاب الله في الحفظ والتلاوة والتفسير.

وبين، أن ذلك هو إنجاز إيجابي يؤكد دور رسالة الجمعية تجاه المجتمع، وأن ما حققه الطلبة يعد تتويجاً لمسيرة المنطقة في حفظ القرآن، مثنياً على دعم ورعاية سمو أمير منطقة القصيم الدائم لأبنائه وبناته حفاظ كتاب الله في منطقة القصيم.

وعدّ صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل، ما تقدمه الجمعيات الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم مفخرة لهذه البلاد التي تعتز وتتشرف بأن يكون كتاب الله هو دستورها الذي تستمد منه أحكامها، التي تأخذ حدودها منه لإقامة الشرع، مباركاً سُمُوّه للفائزين بجائزة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، حَفِظَهُ اللَّهُ.

وحث سُمُوّه المتسابقين، على أن يكونوا قدوة فعالين، وأن يعكسوا بقيمهم وأخلاقهم قيم القرآن وسماحته، وسيرة نبينا محمد صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مُؤكِّدَاً أن حفظ كتاب الله شرف لا يوازيه شرف.