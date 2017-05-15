مصادر: مقترح بقصر جوازات الوزراء الخاصة على 3 فئات

تواصل ـ الرياض:

قالت مصادر مُطَّلِعَة ‘‘إن الجهات المعنية تدرس مقترحاً بقصر منح الجواز الخاص للوزراء على 3 فئات فقط، على أن يُعطى للوزراء الآخرين حَسْبَ طبيعة عملهم المكلفين به، إلى جانب منحها للدبلوماسيين وأفراد أسرهم، خلافاً للسابق، حيث كانت الجوازات الخَاصَّة تمنح لكل الوزراء والدبلوماسيين وغيرهم من العاملين لدى جهات حكومية، ويكونون على مراتب وظيفية عليا‘‘ وَفْقَاً “الوطن”.

وَأَكَّدَ المحامي والمستشار القانوني بدر الشاطري، أن المقترح يحدد فئات الوزراء التي ستمنح الجواز الخاص بعد صدور موافقة ولي الأمر، بحيث لا تعطى لكل الوزراء، بل تقتصر على وزراء معينين إلى جانب الدبلوماسيين في البعثات الخارجية وأسرهم، لإعطاء تلك الأسر الحصانة والحماية اللازمة، وحتى يشعروا بالاطمئنان خارج البلاد.

وأضاف، أن المقترح يتضمن منح تلك الجوازات لوزراء آخرين، ولكن وَفْقَ شروط محددة، كالذين يكلفون باستقبال بعض الشخصيات الهامة التي تزور البلاد؛ أَي يكونون باستقبالهم في المطارات ومرافقتهم حتى يتم توديعهم بعد انتهاء فترة زيارتهم، فهؤلاء يحق لهم الجواز الخاص.

وأَوْضَحَ، أن الجوازات الخَاصَّة تتقيد بوزارة الخارجية، وَفْقَ أرقام تسلسلية لمنع العبث بها، وللحفاظ على خصوصيتها، كَاشِفَاً عن أن ترقيم تلك الجوازات يمنع العبث بها.