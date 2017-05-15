«مدني عسير» ينقل طلاب وادي ترج بـ«الشيولات» لأداء الاختبارات (صور)

تواصل – عبدالرحمن الخالد:

تدخلت فِرَق الدِّفَاعِ الْمَدَنِيّ في عسير، اليوم الاثنين، بآلياتها الثقيلة – الشيول – لنقل الطلاب لأداء اختباراتهم، بعدما عزلت السيول سكان قرى شرق وادي ترج ومنها: “الجوة – آل الرومي – جلان – المنيعية – الفطحة” عن الطرق الرئيسية.

وَقَالَ المتحدث الرسمي لمدني عسير، العقيد محمد العاصمي، في بيانٍ: ‘‘إنه على إِثْر الأمطار التي هطلت على منطقة عسير خلال الأيام الماضية والتي صاحبها بعض السيول؛ مَا أدَّى إلى جريان وادي ترج بمحافظة بيشة بسيل كبير منقول؛ وبالتَّالي عزل بعض القرى شرق الوادي”.

وأَضَافَ “العاصمي”، تطلَّب الموقف التنسيق مع الجهات ذات العلاقة حَسْبَ خطة مواجهة السيول المعتمدة، مُشِيرَاً إلى أن فِرَق الدِّفَاعِ الْمَدَنِيّ عملت على نقل بعض الطلاب والطالبات من هذه القرى باتجاه الجهة الغربية من الوادي إلى مدارسهم لأداء الاختبارات.