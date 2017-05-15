 تأييد سجن نجل شقيق أمير الكويت واثنين من الأسرة الحاكمة بقضية «الفنطاس» | صحيفة تواصل الالكترونية

تأييد سجن نجل شقيق أمير الكويت واثنين من الأسرة الحاكمة بقضية «الفنطاس»

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تأييد سجن نجل شقيق أمير الكويت واثنين من الأسرة الحاكمة بقضية «الفنطاس»

تواصل – وكالات:

قضت محكمة التمييز في الكويت، اليوم الاثنين، بتأييد الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف في القضية المعروفة بـ”غروب الفنطاس”، ورَفَضَتْ طعون المتهمين، والذين من بينهم ثلاثة من أفراد الأسرة الحاكمة.

وكانت محكمة الاستئناف قد قضت بسجن متهم 10 أعوام غيابياً، وسجن خمسة متهمين خمسة أعوام مع الشغل والنفاذ، ومتهم ثالث عَامَاً مع الشغل والنفاذ، وتبرئة ستة متهمين.

ومن أبرز المتهمين الذين أيَّدت المحكمة سجنهم خمسة أعوام: رئيس جهاز أمن الدولة الكويتي الأسبق عذبي الفهد الصباح، حفيد أمير الكويت العاشر أحمد الجابر الصباح، وابن شقيق الأمير الحالي الشيخ صباح الأحمد الصباح.

ومن بين هؤلاء المتهمين، أَيْضَاً الشيخ خليفة العلي مالك جريدة وقناة “الوطن” اللتين أغلقتهما السلطات قبل عامين، والشيخ أحمد الداوود، وآخرين، بِحَسَبِ صحيفة “القبس” الكويتية.

وأدين الفهد والمتهمون معه في أبريل 2015 بنشر أخبار كاذبة ومغرضة، والتعدي على هيبة القضاء، وادعاء وجود مؤامرة في البلاد لقلب نظام الحكم عبر وسائل الإعلام، وذلك عن طريق المجموعة التي ظهرت تحت اسم “غروب الفنطاس” على تطبيق “واتسآب”.

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