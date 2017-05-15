 احذر.. هز الرضيع قد يؤدي لإصابته بتلف الدماغ | صحيفة تواصل الالكترونية

احذر.. هز الرضيع قد يؤدي لإصابته بتلف الدماغ

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احذر.. هز الرضيع قد يؤدي لإصابته بتلف الدماغ

تواصل – وكالات:

أَظْهَرَتْ تقديرات لخبراء في ألمانيا، أن ما يصل إلى 200 رضيع سَنَوِيّاً يعانون من تلف في الدماغ؛ جَرَّاء تعرضهم للهز على يد الآباء في الغالب، أو مربين ذكور، يفقدون السيطرة على أنفسهم، في إحدى لحظات الضعف أو الإرهاق.

وحَذَّرَتْ بيربل ميليش، وكيلة وزارة الصحة بولاية بادن فورتمبرج جنوب ألمانيا، خلال زيارة لمستشفى شتوتجارت الجامعي، من هذا الهز الذي قد تكون له آثار كارثية؛ “لأنه يُفقد الرضيع فُرَصَاً أساسية للنمو”.

وشارك ممثلون عن حكومة ولاية بادن فورتمبرج، ومستشفى شتوتجارت الجامعي، وممثلون عن شركة “TK” للتأمين الصحي في هذه الحملة، التي ترمي لتوعية الآباء ضد هذه السلوكيات الخاطئة.

وأَوْضَحَ ماركوس بلانكنبرج، مدير قسم الأعصاب للأطفال التابع للمستشفى الجامعي، أن ثواني قليلة من الهز تكفي لإلحاق إصابة خطيرة على الحياة بالرضيع؛ وَذَلِكَ لِأنَّ عضلات الرقبة لا تستطيع تحمل الرأس الكبير للرضيع أثناء الهز.

وأَشَارَ بلانكنبرج إلى أن هذا الهز يمكن أن يصيب الرضيع بنزيف في المخ، ونوبات صرع، وإعاقات تستمر معه طوال حياته، وَقَالَ: ‘‘إن العدد الدقيق لهذه الإصابات الناتجة عن هز الأطفال الرضع لا يزال غير معروف لدى الباحثين‘‘.

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