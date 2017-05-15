 عمال مسلخ يخزنون لحوم الذبائح في القمامة.. وأمانة الرياض تتفاعل (فيديو) | صحيفة تواصل الالكترونية

عمال مسلخ يخزنون لحوم الذبائح في القمامة.. وأمانة الرياض تتفاعل (فيديو)

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تواصل ـ الرياض:

طلبت طَوَارِئ أمانة منطقة الرياض، من مواطن التواصل معها، بعد تصويره مقطع فيديو لعمالة بمسلخ في حي المروج شمال مدينة الرياض، السبت الماضي، تخزن كميات كبيرة من اللحوم في أوعية قمامة.

وَقَالَ المواطن، صاحب المقطع: “إن العمالة يسرقون لحوم الأغنام والمواشي التي يتم ذبحها بالمسلخ”، مُوَضِّحَاً أنهم استغلوا عدم وجود رقيب عليهم من إدارة المسلخ، وغياب الزبون عن الحضور بنفسه وقت الذبح.

وتفاعلت أمانة الرياض، مع المقطع بعد انتشاره على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مطَالَبة من ناشر للفيديو بتزويد الأمانة برقم التواصل حتى يتم اتخاذ الإجراء المناسب.

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