تعرف على مشكلات تسنين الأطفال وطرق التعامل معها

تواصل – وكالات:

قالت الدكتورة نهى أبو الوفا، اسْتشَاري طب الأطفال بقصر العيني: ‘‘إن مرحلة تسنين الأطفال من أهم المراحل الَّتِي تمر في حياة الطفل وتحتاج لرعاية الأم، ففيها تتكون أولى أسنانه الَّتِي تكون لبنية، وتبدأ عند سن 6 أشهر إلى 13 شهراً، وتستمر في النمو‘‘.

وَأَكَّدَتْ “أبو الوفا”: أن هناك بعض الأعراض المرضية الَّتِي ستظهر على الطفل في هذه الفترة، وكذلك هناك بعض الطرق التي يجب أن تتَعَرَّف عَلَيْهَا الأم عند التعامل مع طفلها.

وأَضَافَتْ: أن الطفل يتألم خلال هذه الفترة كَثِيرَاً من أسنانه حتى إنه يرفض الطعام، لذلك يجب التعامل مع ذلك بحكمة وتسهيل الرضاعة بالنسبة له، وكذلك إعطاؤه عضاضة تكون غير صُلْبة ولكن لينة ليعض فيها خلال فترات ألمه حتى يهدأ، وكذلك قد يُعَانِي الطفل من علامات تورم اللِّثَة وسيلان اللعاب.

رعاية أسنان الأطفال، ووَفْقَاً لموقع “webmd” الطبي، الاهتمام بأسنان طفلك أمر في غاية الأهمية، خَاصَّة أنها تتحدد على أساسها قدرة طفلك على المضغ والتحدث بوضوح؛ وَمِنْ هُنَا يجب أن تعتني بلثة الطفل من بداية ظهور سنة واحدة، وَذَلِكَ لِيس من خلال فرشاة أسنان أو معجون، ولكن بتخصيص قطعة قماش مبللة ومسح اللِّثَة بها مرتين يَوْمِيَّاً خَاصَّة بعد الرضاعة وقبل موعد النوم.

هذه الطريقة في التعامل، تجعلك تتمكن من تنظيف فم الطفل من البكتيريا وتحميه من التهاب وتورم اللِّثَة، وبعد ذلك مع الوقت عندما تكون أسنان الطفل كاملة، ويمكن استخدام فرشاة الأسنان معها فيمكن استخدام الخَاصَّة بالأطفال وتنظيف أسنانه بها إلى أن يصل للسن الَّذِي يتمكن فيه من فعل ذلك عند سن السادسة.

أول زيارة لطبيب الأسنان، حتى وإن لم يكن لدى طفلك أَي مشكلات تخص الأسنان، فإن زيارة الطفل للطبيب واجبة عندما يكمل عامه الأول؛ لأنه سيعطي نصائح عن رعاية أسنان الطفل والتسنين ومص الإبهام.

أما عن التسنين، فإنها مرحلة يمكن أن تستغرق عامين قبل أن تكون جميع أسنان الرضيع ظهرت، ولأن التسنين عملية غير مريحة، فيبكي طفلك ويصرخ في الأيام أو الأسابيع التي تسبق ظهور السنة.

نصائح لتخفيف ألم تسنين طفلك:

1 – استخدم مزيلاً للألم الموضعي الخاص بالرضع، وتحذر إدارة الأغذية والعقاقير من أن مثل هذه المنتجات يمكن أن تسبب آثَارَاً جانبية خطيرة تهدد الحياة إذا لم تكن مخصصة للطفل.

2 – لا تعطِ طفلك الأسبرين لأنه سيضر بحالة الطفل بالتأكيد.

3 – إذا كان طفلك مزعجاً بشكل غير عادي ويبكي كَثِيرَاً عن الحد، اتصل بطبيب الأطفال.

4 – تجنب إعطاء طفلك عصير الفواكه، المشروبات الغازية، والمشروبات السُّكَّرِيّة الأخرى، والمشروبات السُّكَّرِيّة؛ لِأنَّ هذا يمكن أن يؤدي إلى تسوس الأسنان الطفل.

5 – تجنب وضع أَي سائل حلو أو به سكريات على العضاضة الخَاصَّة به خَاصَّة قبل النوم.