أستاذ جهاز هضمي: غسل الخضروات بالخل أو الليمون يحمي من «أمراض الصيف»

تواصل ـ وكالات:

قال أستاذ الكبد والجهاز الهضمي، الدكتور عمر هيكل: ‘‘إن أمراض الصيف تكثر في الحر، وأهمها التلوث المعوي؛ بِسَبَبِ انتشار الذباب وتعرض الطعام للملوثات البكتيرية المختلفة‘‘ مُحَذِّرَاً من أن عدم الاهتمام بغسل الخضروات والفواكه؛ يؤدي إلى الإصابة بالعديد من أمراض الصيف، ومُطَالِبَاً بإدخال الخل والليمون في عملية غسيل الخضروات والفواكه، لدوره الفعال في تطهيرها من البكتيريا.

ونصح هيكل، بأن يتم وضع المواد الغذائية داخل الثلاجة حَتَّى لا تفقد قيمتها، وتكون عُرْضَة لتكاثر البكتيريا والطفيليات والميكروبات الَّتِي تؤدي إلى الإسهال، مُوَضِّحَاً أن الإسهال المرضي في الصيف يكون قاسياً، حيث يعرض المريض لكثرة التبرز، وقد يحدث للمريض أعراض مثل آلام بالبطن يصاحبها ارتفاع في درجة الحرارة، وتكون عدد مرات التبرز من 4 إلى 7 مرات في اليوم، ويكون البراز به مخاط أو دم، وَهُوَ مَا يُسَمَّى بالدوسنتاريا المعوية أو الباسيلية، ويحدث نَتِيجَة تعرض الطعام للتلوث.

وأَشَارَ إلى وجوب عدم ترك المأكولات خارج الثلاجة، خَاصَّة تلك التي تحتوي على “كريمة”؛ لِأنَّ نسبة حدوث الميكروبات ترتفع في هذا النوع من الطعام، ويَنْصَح بالتقيد بالشروط الصحية، وعدم تناول المأكولات من الباعة الجائلين، والاهتمام باستخدام المطهرات، وتطهير الأيدي قبل تناول الطعام.

وأضاف: في فصل الصيف أَيْضَاً ينتشر أَيْضَاً فيروس “أ”؛ نَتِيجَة تلوث الطعام، والَّذِي يؤدي إلى اصفرار لون العين، وغمقان لون البول، وآلام بسيطة بالبطن، وقد يشكو الأطفال من الميل للقيء في بعض الحالات، مُوَضِّحَاً أن العلاج يعتمد على الراحة التامة في المنزل لمدة شهر، وتناول السوائل والخضروات والفواكه الطازجة.