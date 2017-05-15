آل الشيخ: قطار الرياض يوفر 20 ألف وظيفة جديدة (فيديو)

تواصل ـ الرياض:

كشف المشرف على برنامج المحتوى المحلي بمشروع قطار الرياض، المهندس فهد آل الشيخ، عن توفر نحو 20 ألف وظيفة جديدة عند تشغيل المشروع، مُوَضِّحَاً أن نصفها وظائف مباشرة.

وَقَالَ: ‘‘إنه تم اعتماد أسلوب التدرج في توطين الوظائف وعقود التشغيل والصيانة بالمشروع، حيث سيتم بدء التوطين بنسبة 10% في السنة الأولى لتصل إلى 50% في السنة الخامسة‘‘، لَافِتَاً إلى أن حساب نسبة التوطين يعتمد على عدد العمالة، وقيمة الرواتب التي تدفع للمواطنين.

وأَوْضَحَ خلال حديثه لبرنامج “الثامنة” أمس الأحد بقناة “MBC”: أنه ستكون هناك رقابة دورية لمعايير الأداء لِلتَّأكُّدِ من أداء الشركات المشغلة في توظيف وتأهيل وتدريب المواطنين من خلال برامج تدريبية، سيتم الإشراف عليها من قبل الهيئة أو الجهة المختصة.

وأَضَافَ آل الشيخ، أن المشروع يحقق ثلاثة عوائد اقتصادية للمملكة، الأولى عوائد تجارية من التذاكر، وتأجير المحلات التجارية، والثانية عوائد اقتصادية مباشرة على السوق والشركات المحلية التي تشارك في التنفيذ والتشغيل.

وأبان: أن العائد الثالث يتمثل في العوائد غير المباشرة، ومنها على سبيل المثال مساهمة المشروع في تخفيض عدد حوادث السيارات، والتلوث، وتوفير نحو 800 مليون لتر سَنَوِيّاً من الوقود، مُشِيرَاً إلى أنه من المتوقع أن يقلص مشروع النقل العام في المرحلة الأولى رحلات السيارات التي تشهدها الرياض يَوْمِيَّاً من 10 ملايين رحلة إلى نحو 8 ملايين رحلة.