ضاع حقي في الترقية وحصل عليها زميلي الأقل مؤهلاً وخبرة.. ماذا أفعل؟

اسْتشَارة تواصل رقم (64)

الرد من: المستشار القانوني عبدالعزيز العجلان

السؤال:

السلام عليكم ورحمة الله

عُينت أنا وزوجتي على بند الأجور (أ) وحتى الآن ونحن في نفس المرتبة، علماً أنني حاصل على شهادة ثانوية صناعية، وزوجتي ثانوية عامة، رغم أننا طَالَبنا بالترقية أو تحسين مستوانا، أو تثبيتنا على مراتب وقت صدور المرسوم الملكي بعهد الملك عبدالله رَحِمَهُ اللَّهُ.

وحصلنا على شهادات شكر، وأداؤنا الوظيفي ممتاز، ودَائِمَاً يكون رد الإدارة بأننا مسبوقون بالأفضلية، رغم أن زميلاً لنا ترقى بذلك الوقت للمرتبة الأولى ويحمل ابتدائية ونحن أقدم منه بالخدمة، ولا نزال نراوح مكاننا وقرار تعييننا واحد وراتبنا 4300 ريال، وعندنا أسرة وأبناؤنا يدرسون في الجامعة

كيف نستطيع الحصول على حقوقنا الضائعة؟

ندعو الله أن يوفقكم للخير والصلاح

الإجابة:

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

للأسف الشديد لا يوجد حل فهي معاناة آلاف الموظفين، والسبب هو بعض القطاعات الحكومية لم تفعل وتطبق الأَمْر الملكي رقم 8422/م ب وتاريخ 25/6/1426هـ، والقاضي بترسيم موظفي البنود دون استثناء، وكذلك الأَمْر الملكي الكريم رقم 1895/م ب وتاريخ 23/3/1432، القاضي أَيْضَاً بتثبيت كافة موظفي البنود المؤقتة.

أما الحل فهو بيد معالي وزير الخدمة المدنية لتثبيتكم كموظفين رسميين، فمن هذا المنطلق نناشد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان حَفِظَهُ اللَّهُ لحل هذه المشكلة، والنظر في أوضاع موظفي البند بالتثبيت على وظائف رسمية؛ أسوةً بزملائهم الآخرين في عدد من القطاعات الحكومية.