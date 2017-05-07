عصير «الخروب» دواء المعدة في رمضان

تواصل – وكالات:

يشعر الكثير من الناس بآلام في المعدة وحموضة وتخمة بعد الإفطار في رمضان، وحتى بعد الوجبات الدسمة في الأيام العادية، وذلك بسبب خلل في عملية إفراز الحمض في المعدة وتركيزه أكثر من اللازم، أو بسبب تغير عادات الطعام وأوقاته، والإفراط في الطعام بسبب الجوع وساعات الصيام الطويلة، لذلك ينصح الأطباء وأخصائيو التغذية بشرب عصير الخروب في رمضان بعد الإفطار، وفي الأيام العادية بعد الوجبة الرئيسية “الغداء” للوقاية والعلاج من جميع هذه الأمراض.

وقال المختص بالطب البديل والعلاج بالأعشاب، رشيد المجيدي، إن الخروب علاج فعال لقرحة المعدة، حيث يساعد على التخلص السريع من الحموضة التي تنتج عن بعض المأكولات بفضل المادة الصمغية التي يحتوي عليها والتي تعمل كجدار حماية للمعدة، وطبقة عازلة تحميها من البكتيريا والإفرازات الضارة وكافة السموم، كما تسهل حركة الأمعاء وتمنع الارتجاع المريئي “ارتجاع العصارة في المري” مما يسبب الحرقة في المعدة.

ولإعداد الخروب، توضع كمية خمسة لترات من الماء على نار هادئة، وتضاف إليه ستة كؤوس من السكر الخشن مع التحريك حتى يذوب، ويضاف إليه كيلوغرام من الخروب المقطع إلى أطراف صغيرة مع التحريك حتى يصبح لونه بني، ويترك حتى الغليان مدة نصف ساعة بعدها يرفع القدر عن النار ويصفى الخليط ويوضع في إناء زجاجي في الثلاجة حتى يبرد ويشرب بارداً كلما شعرت بالحرقة أو الحموضة.

وهناك طريقة أخرى للذين لا يحبون المذاق الحلو، تغلى أربع ملاعق من مسحوق بذور الخروب المحمص والمطحون في كوب من الماء المعدني ويترك حتى يبرد ويشرب مرة في اليوم.