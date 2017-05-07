رئيس هيئة الأمر بالمعروف يُكرِّم «غزواني» المبلِّغ عن مكان مختطفة الطفلة «شوق»

تواصل- الرياض

أشاد الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، بالدور الذي قام به عضو الهيئة حسن غزواني، في الكشف عن خاطفة الطفلة السورية “شوق” من أحد المحال التجارية بالرياض.

وقام “السند” بتكريم “غزواني” بديوان عام الرئاسة اليوم، وأثنى على موقفه الإنساني وحِسه الأمني.

وطبقاً لصحيفة “الحياة”، روى خال الطفلة رعد الزويل تفاصيل خطف الطفلة من داخل إحدى أسواق شرق الرياض، وقال: فجر أول أمس الساعة 6:50 تلقيت اتصالاً من عضو بهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يسأل عن الطفلة المفقودة، هل كانت تضع في رأسها حناء، وذلك لبقاء أثار في جبينها من حناء وضعته لها والدتها في يوم الاختطاف، وعند جوابي له بأنه صحيح، قال جاءت امرأة معها في النقل الجماعي في حي العزيزية وأنه اشتبه بهما».

وأضاف خال الطفلة: «على الفور اتصلت بمدير البحث والتحريات العقيد منصور العتيبي، الذي وجه فرق البحث الجنائي، التي قامت بالاستعانة بكاميرات النقل الجماعي، إذ اتجه الفريق إلى كل مكان بحسب الكاميرات التي حددت موقع الخاطفة، فضلاً عن سؤال أي شخص تحدثت معه ولو لدقائق، إذ رأوا أنها حاولت قطع تذاكر لها، لكنهم رفضوا ذلك بحكم أن الطفلة لا يوجد لها أوراق ثبوتية، ومن ثم اتجهت إلى محل تموينات قريب، وعند سؤال صاحب المحل ذكر أنها دخلت لشراء لعبة عروسة للطفلة، ومن ثم أوضحت الكاميرات عند حديثها إلى مجموعة من سيارات (الكدادة) وعند سؤالها لهم أشار أحدهم أن الخاطفة لم يكن معها سوى 200 ريال ورفضوا نقلها إلى المنطقة الشرقية، إذ أوضح أحد السائقين أنه تحصل على رقمها، واتضح أنها تقيم في شقة بحي العزيزية».