«العدل» تطلق حملات توعوية للحماية من فيروس «الفدية»

تواصل – محمد المقصّي:

اتخذت وزارة العدل عدة احترازات بعد الهجمة الإلكترونية التي حدثت نهاية الأسبوع الماضي، التي استهدفت عدداً كبيراً من الأفراد والمنشآت حول العالم باستخدام فيروس ” الفدية “، وذلك حرصاً من وزارة العدل ممثلة في الوكالة المساعدة لتقنية المعلومات في نشر الوعي الأمني المعلوماتي ، وضمن حملتها التوعوية المستمرة.

ونبهت الوزارة منسوبيها وهي كالتالي (عدم فتح إيميل مجهول المصدر ، عدم الضغط على أي روابط مجهولة ، عدم تنزيل أي ملف غير معروف المحتوى ، عدم الاستجابة لأي طلب “فدية” مقابل حل مشكلة، عدم إستخدام ذاكرة الفلاش الاعند الضرورة).

وتتلخص الإصابة بالفيروس في (استقبال وفتح بريد إلكتروني من مصدر مجهول، فتح روابط من جهة مجهولة، زيارة المواقع غير الموثوقة، تحميل الملفات أو البرامج من مواقع مشبوهة)، ويهدف الفيروس إلى إصابة الأجهزة الذكية والمكتبية والخوادم، ويقوم بتشفير بياناتها وقفلها بحيث لايمكن الوصول إليها إلا بعد دفع مبالغ مالية للمخترقين.