مغردون يتفاعلون مع هاشتاق «الحجاب ستر وعفاف للمرأة»

تواصل ـ بدر العبد الرحمن:

دشَّن مغردون على موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاقاً حمل عنوان (الحجاب ستر وعفاف للمرأة)، ورأوا أنه فخر للمرأة المسلمة وستر لغيرها وحفظاً لكرامتها.

وقال المهندس إبراهيم بن سعيد في حسابه على تويتر: “عجبت لأمر من يناقش في الحجاب، أمر من الله واضح وستر مطلب كل نفس حرة وعزة لكل رجل وفخر لم يثنِ الفتاة عن نجاحها”.

وأضافت إحدى المغردات قائلة: “كم في الحشمة من جمال، وكم في الحياء من جاذبية، فتزداد المرأة، جمالا كلما خفضت عينيها إلى الأرض من شدة حيائها”.

ودعت المغردة عطر الورد قائلة: “اللهُم احفظ بَنات المُسلمين جميعاً واجعلهن مثال للطُهر والعفاف وارزقهن الحب الحلال”، وأضافت: “إذا تعددت أنواع وأشكال العباءات واحترتي ما هو الجميل! فاختاري العباءة التي ترضين وضعها على نعشك عندما يصلى عليك”.

ويقول حَسَن الشهراني‏: “إن المرأة كالحلوى عندما تكون مغطاة فهي محفوظة وعندما تنزع الغطاء من الحلوى تجد الذباب والقاذورات تجتمع عليها.

ويضيف عبدالرحمن أبا الخيل قائلاً: “لم يتعرض المجتمع السعودي لحملة تغريب شرسة كالتي نعيشها اليوم، ولن ينتصر أهل الباطل إلا بسكوت أهل الحق فالكل مسؤول”.

ونشر حساب روائع إيمانية‏ تغريدة قال فيها: “لو فكرت البنت بأن كل جزء من جسمها تظهره هو نفس الجزء الذي اختارته أن يمسه النار لاحتشمت”.