وزير الصحة: «الجوال» أفرز جيلاً لا يرغب في الحركة

تواصل- خالد العبدالله:

قال وزير الصحة الدكتور، توفيق بن فوزان الربيعة: إن الوزارة تسعى لأن تتحول إلى جهة معززة للصحة، بدلاً من أنها تقدم خدماتها للمرضى، وأن يكون الوعي الصحي سبباً رئيسياً في حياة صحية للجميع.

وأضاف “الربيعة”، خلال رعايته حفل تكريم الفائزين في جائزة “وعي”، الأحد، أن أحد أهداف “الصحة” في رؤية 2030 هو السعي إلى رفع معدل متوسط العمر من 74 عاماً إلى 80 عاماً؛ حيث إن هذا الهدف صعب، لكن أهم العوامل لتحقيقه هو رفع الوعي الصحي لدى المجتمع بكل فئاته.

وعبّر عن فخره بإبداع شباب وشابات المملكة ، وتفاعلهم مع الجائزة وهو ما يعكس الطاقات الهائلة لأبناء وبنات هذا الوطن، مشيرا إلى أن الجائزة شهدت تفاعلاً كبيراً حيث تجاوز عدد المشاركات 4000 مشاركة في مختلف مسارات الجائزة.

ولفت إلى أن تغيير الأنماط الصحية هدف رئيسي ومهم لتحقيق حياة صحية خالية من الأمراض المزمنة التي تفتك بالكثير حيث يعتبر السكري أكبر مسبب للعمى وأيضا فقدان الأطراف في المملكة.

وشدد على ضرورة تغيير بعض الممارسات البسيطة ليحقق المجتمع نمط حياة صحي، مثل المشي وغيرها من العادات الصحية. وذكر وزير الصحة أن الجوال يشكل خطرا حالياً على أولياء الأمور في المنازل حيث أفرزت جيلاً لا يرغب في الحركة، ومرتهناً للأجهزة الإلكترونية، مما ينذر بجيل ينتشر فيه مرض السكري، مشدداً على أهمية الوعي في تغيير كثير من المفاهيم الخاطئة.