5 أمور تجعلك تشعر بالإرهاق طوال اليوم

تواصل ـ وكالات:

يرى الخبراء أن قلة النوم ليست السبب الوحيد للشعور المستمر بالإرهاق، فهناك أمور أخرى نقوم بها وأخرى نهملها تؤدي إلى الشعور المستمر بالتعب، ومن الممارسات المرتبطة بالإرهاق الدائم هي:

ـ عدم ممارسة الرياضة بدعوى أنك متعب، فإذا كنت تظن أن عدم ممارستها يوفر جهدك وطاقتك، فإن العكس قد يحدث، فالتمارين الرياضية تزيد القوة والتحمل، وعليك الالتزام بها.

ـ عدم شرب كمية كافية من الماء والسوائل.

ـ المعاناة من نقص الحديد والذي يعد أحد أسباب فقر الدم.

ـ حذف وجبة الفطور، لكن تناولها يعطيك الطاقة وتركها ليس فكرة جيدة.

ـ تناول الكثير من الوجبات السريعة والمشروبات الغازية والسكرية والحلويات.