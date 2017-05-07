«الزهرة البنفسجية».. ميزة جديدة في «فيسبوك» تعبيراً عن الامتنان

تواصل – وكالات:

أطلق موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك زرا جديدا في قائمة الانطباعات “REACTIONS” عبارة عن زهرة، والهدف منها التعبير عن الشكر والامتنان.

وظهرت لبعض المستخدمين زهرة بنفسجية بجانب الانطباعات التي تظهر أثناء الإعجاب بمنشور معين. ولكن هل تعرفون ما هو السر وراء اختيار زهرة صغيرة بنفسجية؟

وقالت صحيفة “الصن” البريطانية حسب سكاي نيوز إن هذا الرمز التعبيري ظهر خلال اليوم العالمي للأم الذي تحتفل به الولايات المتحدة وحوالي 80 دولة أخرى، في الأحد الثاني من مايو.

وذكرت أن رمز “الشكر” أطلقه فيسبوك لمنح مستخدمي الموقع الاجتماعي فرصة التقدم بالشكر لأمهاتهم في هذا اليوم. وقال فيسبوك “تكريماً لعيد الأم، أطلقنا هذا الرمز التعبيري في بعض الدول.. وسنختبر تفاعل الناس مع هذه الزهرة قبل أن نقرر في إمكانية إطلاقها لجميع المستخدمين في كل أنحاء العالم”.