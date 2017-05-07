 القنفذة.. انهيار ورشة إصلاح سيارات في المظيلف يتسبب في إصابة 3 مقيمين (صور) | صحيفة تواصل الالكترونية

القنفذة.. انهيار ورشة إصلاح سيارات في المظيلف يتسبب في إصابة 3 مقيمين (صور)

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القنفذة.. انهيار ورشة إصلاح سيارات في المظيلف يتسبب في إصابة 3 مقيمين (صور)

تواصل- محمد المقصّي:

تسبب سقوط وانهيار لورشة تصليح سيارات في المظيلف، في إصابة ثلاثة عمال من المقيمين أحدهم إصابته خطيرة والباقين متوسطة، وتم نقلهم بواسطة الهلال الأحمر إلى مستشفى القنفذة العام.

وتواجد في الموقع رجال الدفاع المدني لإخراج المصابين من تحت الأنقاض، بإشراف ومتابعة مدير إدارة الدفاع المدني بالقنفذة العميد دخيل السلمي الذي كان حاضراً بنفسه في موقع الحادث.

كما تواجدت الدوريات الأمنية في الموقع وذلك لتنظيم حركة السير، وشركة الكهرباء لقطع التيار الكهربائي عن الموقع المتضرر، ومعدات بلدية المظيلف لإزالة الأضرار الناتجة عن الانهيار.

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