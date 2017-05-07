 دراسة: المتأخرون عن العمل أكثر حيوية وتفاؤلاً | صحيفة تواصل الالكترونية

دراسة: المتأخرون عن العمل أكثر حيوية وتفاؤلاً

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دراسة: المتأخرون عن العمل أكثر حيوية وتفاؤلاً

تواصل- وكالات:

أشارت دراسات علمية إلى أن “المتأخرين” عن العمل يعدون أشخاص أكثر حيوية وتفاؤلاً، وأقل عرضة للإحباط والضغط النفسي، بحسب العربية نت كما نقلت عن صحيفة “الإندبندنت”.

إلى ذلك، يعتبر المتأخرون وغير المنظمين عادة أشخاصاً عفويين ومنفتحين، بحسب دراسة علمية أجريت حول أنواع الشخصيات.

وفي هذا السياق، رأت ديانا ديلونزور، المتخصصة في “كيفية إدارة الوقت”، ومؤلفة كتاب “لن أتأخر بعد اليوم”، أن الأشخاص الذين يتأخرون عن مواعيدهم هم في الغالب أناس متفائلون وغير واقعيين، ما يؤثر بالتالي على مفهومهم للوقت.

وأضافت: “يعتقدون حقاً أنهم يستطيعون الذهاب لممارسة الرياضة والعودة للتبضع أو أخذ الثياب إلى المصبغة، ومن ثم أخذ الأولاد من المدرسة، في غضون ساعة على سبيل المثال، لأنهم ببساطة قد يتذكرون يوماً واحداً فقط تمكنوا خلاله من فعل كل تلك الأمور في أقل من 60 دقيقة، دون أن يتذكروا عشرات المرات التي لم يفلحوا في ذلك!

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