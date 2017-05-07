الكوليرا تضرب صنعاء.. 100 متوفٍ وآلاف الإصابات

تواصل – وكالات:

قال الحوثيون إن العاصمة اليمنية صنعاء أصبحت مدينة “منكوبة” بالكوليرا، مشيرين إلى وجود 115 حالة وفاة فيها وبعدد من المحافظات، ونحو 8600 إصابة، وتحدث ناشطون عن إصابة 24 سجينا بأحد سجون العاصمة.

وقال “المجلس المحلي لأمانة العاصمة” صنعاء -التي يسيطر عليها الحوثيون- إن المدينة أضحت “عاصمة منكوبة في إطار حالة طوارئ صحية مؤقتة”، بحسب “الجزيرة”.

ووفق المجلس، فإن صنعاء تكابد أوجاع الموت الآتي جراء انتشار فجائي وبائي يحصد أرواح المواطنين من الأطفال والشيوخ والنساء يطال ويهدد حياة كل اليمنيين.

وذكرت وزارة الصحة الخاضعة لسيطرة الحوثيين أن إجمالي حالات الاشتباه بالكوليرا بلغت 8595 حالة، وأن الإصابات المؤكدة مخبريا وصلت 213 حالة، أما الوفيات فهي 115 حالة في صنعاء وعدد من المحافظات.

والكوليرا عدوى تسبب “الإسهال المائي الحاد” وتنجم عن تناول الأطعمة أو شرب المياه الملوثة ببكتيريا المرض. والعدوى قادرة على أن تودي بحياة المصاب بها في غضون ساعات إن تركت دون علاج.