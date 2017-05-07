 تعرّف على اشتراطات بيع وشراء التبغ ومشروبات الطاقة | صحيفة تواصل الالكترونية

تعرّف على اشتراطات بيع وشراء التبغ ومشروبات الطاقة

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تعرّف على اشتراطات بيع وشراء التبغ ومشروبات الطاقة

تواصل- خالد العبدالله:

جدَّدت أمانة منطقة الرياض، اليوم، التذكير بضوابط بيع التبغ ومشروبات الطاقة وما استُجد عليها عبر حملتها التوعوية الموجهة إلى التموينات والأسواق المركزية، والتي أطلقتها بأربع لغات (الإنجليزية، والهندية، والأردو، والكيرلا).

وشملت ضوابط بيع التبغ: عدم الترويج والدعاية لمنتجات التبغ وعدم عرضها أمام العملاء، وضع لوحات تحذيرية تنص على منع بيع منتجات التبغ لمَن تقل أعمارهم عن 18 عاماً، التقيد ببيع السجائر بعبوتها المغلفة وعدم بيعها بالحبة، وضع اللوحات الإرشادية بمضار التدخين، عدم بيع أو تسويق عبوات السجائر التي لا تحمل صورة تحذيرية مطابقة للمواصفات القياسية، عدم بيع التمباك والمعسل والشمة والقيرو وعلك التبغ وما في حكمها.

أما إرشادات بيع مشروبات الطاقة فنصت على: عرض مشروبات الطاقة في ثلاجة أو رفوف خاصة بها، وتركيب لوحة على الثلاجة أو رفوف بيع مشروبات الطاقة ويكتب فيها النص التحذيري المدوَّن على العبوة، وعدم بيع مشروبات الطاقة لمَن تقل أعمارهم عن 16 عاماً.

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