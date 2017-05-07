 بالصور.. رسائل النبي الكريم إلى ملوك الإمبراطوريات القديمة | صحيفة تواصل الالكترونية

بالصور.. رسائل النبي الكريم إلى ملوك الإمبراطوريات القديمة

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بالصور.. رسائل النبي الكريم إلى ملوك الإمبراطوريات القديمة

تواصل ـ وكالات:

سلط تقرير صحفي الضوء على الخطابات التي بعث بها الرسول الكريم محمد – صلى الله عليه وسلم – إلى الملوك والقياصرة يدعوهم فيها إلى الإسلام، والموجودة حالياً في متحف إسطنبول بنسخها الأصلية، وبنسخ طبق الأصل في معرض الرسول الكريم بالمدينة المنورة.

وأشار التقرير الذي أوردته “العربية نت”، إلى الرسالة التي بعثها الرسول إلى المقوقس حاكم مصر، وحملها الصحابي حاطب بن أبي بلتعة، وإلى الرسائل المرسلة لكل ملوك الإمبراطوريات المحيطة بالجزيرة العربية آنذاك.

وكتب الرسول الكريم رسائل إلى النجاشي في الحبشة وهرقل عظيم الروم وكسرى ملك فارس، إضافة إلى المنذر بن ساوى أمير البحرين وهوذه الحنفي أمير اليمامة وملك عمان والحارث الحميري حاكم اليمن والحارث الغساني أمير الغساسنة.

وضمت الرسائل النبوية إلى الملوك أسماء مناصبهم وألقابهم، واحتوت على ختم النبوة، كما اختتم الرسول الكريم رسائله بعد الدعوة إلى الإسلام بالقول: “إن إثم تابعيك يقع عليك”.

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