 زيادة مستوى الأمان في برنامج «VLC» للوسائط المتعددة | صحيفة تواصل الالكترونية

زيادة مستوى الأمان في برنامج «VLC» للوسائط المتعددة

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زيادة مستوى الأمان في برنامج «VLC» للوسائط المتعددة

تواصل – وكالات:

أشارت مجلة “بي سي فيلت” إلى قيام “فيديو لأن بروجيكت” بإطلاق الإصدار الجديد 2.2.5.1 من برنامج الملتيميديا VLC، وعلى الرغم من أن الإصدار الجديد لا يشتمل على وظائف جديدة، إلا أنه يزيد من مستوى الأمان ويزيد من صعوبة الاختطاف DLL، ولا يتوافر الإصدار من البرنامج على موقع الويب الخاص بفيديو لأن بروجيكت، ولكن يمكن تنزيله عن طريق سيرفر FTP.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن الإصدار VLC Media Player 2.2.5.1 يعمل على إصلاح مجموعة من الأخطاء، وتحديث البرامج النصية لخدمات Soundcloud وLiveleak وYoutube، مع إدخال بعض التحسينات البسيطة على واجهة المستخدم والترجمات.

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