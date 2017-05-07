نصائح للحماية من الصداع النصفي في الطقس الحار

تواصل ـ وكالات:

ينصح الأطباء بأخذ الاحتياطات الكافية للوقاية من الصداع النصفي (الشقيقة) لتخفيف شدة نوباته، وإليك أهم النصائح التي تحميك من الصداع النصفي في الطقس الحار:

ترطيب الجسم: احرص على شُرب الماء بانتظام خلال أيام الصيف. اصطحب معك زجاجة ماء وقم بتقدير ما شربته. تناول ماء جوز الهند، والحليب والعصائر والماء المنكّه بالفواكه لترطّب جسمك باستمرار.

التعرض الشمس: لا يُنصح بالتعرّض المباشر للشمس إلا لفترات محدودة جداً، استخدم مظلّة، ونظارات شمسية باستمرار.

المسكّنات: اصطحب معك مسكّناً لتلجأ إليه عند الحاجة. في بعض الأحيان تساعد الأدوية على تقليل الأعراض الأخرى المصاحبة للصداع مثل القيء والدوّار وليس فقط شدة طرقات الصداع.

التغذية: لا مجال للخروج عن التوصيات الغذائية التي تحميك من نوبات الصداع. تختلف الأطعمة المسببة للصداع من حالة لأخرى، البعض يتأثر عند أكل الجبن، أو عند تخطّي وجبة الإفطار. تفادى هذه المسببات والتزم بمواعيد وجبات الطعام.