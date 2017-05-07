تحركات المملكة وروسيا النفطية تدفع البورصات العالمية لتحقيق ارتفاعات قياسية

تواصل – سامر محمد:

حققت البورصات الأوروبية ارتفاعات قياسية في بداية تعاملات اليوم مدفوعة بقرار المملكة وروسيا التحرك لتمديد اتفاق تقليص الإنتاج النفطي، وفوز حزب المستشارة الألمانية “أنجيلا ميركل” في الانتخابات الإقليمية بشكل يرضي المستثمرين بعد عطلة نهاية الأسبوع التي شهدت مخاوف أمنية عالمية جراء التهديد السيبراني الناجم عن فيروس “الفدية”.

وذكرت شبكة “سي إن بي سي” الأمريكية أن قطاعات الموارد الأساسية والنفط والغاز قادت المكاسب بعد موافقة السعودية وروسيا على تمديد اتفاق تقليص الإنتاج النفطي حتى مارس 2018م، في أحدث مسعى لتعزيز أسعار النفط.

وتحدثت عن أن أسعار النفط تشهد ارتفاعا حاليا، حيث وصل سعر برميل خام برنت إلى 51.82 دولار للبرميل، بزيادة بلغت 1.93%. وأضافت أن أسهم شركات التكنولوجيا، ارتفعت اليوم نظرا لاستفادة شركات الأمن السيبراني من الهجوم الفيروسي الإلكتروني العالمي الذي أثر على أكثر من 200 ألف حاسب آلي في 150 دولة.