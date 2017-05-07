ارتفاع النفط إلى أعلى مستوى الشهر الجاري مدفوعاً بخطة سعودية روسية

تواصل – سامر محمد:

ارتفعت أسعار النفط عقب إعلان وزيرا الطاقة في المملكة وروسيا عن أنه ينبغي تمديد اتفاق تقليص الإنتاج النفطي القائم حاليا حتى مارس 2018م، وذلك وفقا لصحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية.

وأشارت إلى أن الوزيرين “خالد الفالح” و”ألكسندر نوفاك” ناقشا سياسة إنتاج النفط في بكين بعدما أصدرا بيانا مشتركا قبل قليل، حيث تحدث “الفالح” عن أن الجولة القادمة من تقليص الإنتاج ستكون بنفس الشروط كالاتفاق الأول، من أجل تقليص نحو 1.8 مليون برميل يوميا من إنتاج النفط.

ورأى الوزير الروسي أن الهدف من تقليص الإنتاج هو إعادة التوازن بين العرض والطلب، حيث تعتبر روسيا أكبر منتج في العالم للنفط، بينما تعتبر المملكة أكبر مصدر له.

وسيجتمع وزراء “أوبك” نهاية الشهر الجاري في فيينا لمناقشة تمديد اتفاق تقليص الإنتاج، وسيصدر بعدها قرار نهائي بشأن الإنتاج النفطي.

وارتفع خام برنت بنسبة 1.5% عند مستوى 51.59 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ بداية الشهر الجاري، كما ارتفع خام غرب تكساس بنسبة 1.5% أيضا عند مستوى 48.55 دولار للبرميل.