«واشنطن تايمز» تكشف عن الأسباب الرئيسية لزيارة «ترامب» للمملكة

تواصل – سامر محمد:

رأت صحيفة “واشنطن تايمز” الأمريكية أن زيارة الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” القادمة للمملكة تهدف لتقوية العلاقات الثنائية، حيث أنها تحمل إشارة واضحة على أن البيت الأبيض يضع نفسه حليفا مع الرياض.

واعتبرت أن اختيار المملكة كأول وجهة لـ”ترامب” في زيارته الخارجية كرئيس، تعني أنه يتجاوز تقليدا اتبعه البيت الأبيض مؤخراً، يتمثل في أن تكون الزيارة الأولى للأمريكتين أو إلى واحدة من حلفاء واشنطن الأوروبيين.

ويرى البعض أن الزيارة تهدف لتعويض الخطاب المناهض للمسلمين الذي اشتعل بشكل كبير في حملة “ترامب” الانتخابية وكان وقوداً لجهود إصدار قرارين بحظر السفر من عدد من الدول ذات الأغلبية المسلمة.

وذكرت أن القرار ينظر إليه على أنه توبيخ لجهود الرئيس السابق “باراك أوباما” للتقرب إلى إيران وإبرام اتفاق نووي تعهد “ترامب” مراراً بتفكيكه.

وتحدثت عن أنه بزيارة “ترامب” للمملكة، فإن البيت الأبيض يرسم خطأ دبلوماسيا في الرمال في المنافسة بين طهران والرياض بشأن قيادة الشرق الأوسط، ويرى البعض أن الزيارة تعني أن أمريكا تختار الوقوف في صف المملكة في مواجهة النفوذ الإيراني.

ونقلت عن “فورد فريكر” سفير واشنطن الأسبق بالرياض، أن الإدارة الأمريكية ستصعد من دعمها للحملة التي تقودها المملكة في اليمن وهو ما سيظهر عقب زيارة “ترامب”.