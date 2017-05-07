 «العمل»: يحق لمستفيدي الضمان استخراج 3 تأشيرات منزلية | صحيفة تواصل الالكترونية

«العمل»: يحق لمستفيدي الضمان استخراج 3 تأشيرات منزلية

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«العمل»: يحق لمستفيدي الضمان استخراج 3 تأشيرات منزلية

تواصل – الرياض:

أوضح المشرف العام على قطاع التنمية الاجتماعية بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية ماجد العصيمي، أنه يحق لمستفيدي الضمان استخراج ثلاث تأشيرات منزلية، من دون أن يسقط عنهم الضمان الاجتماعي، وذلك وفق الأنظمة الجديدة.

وقال العصيمي: إن “نظام الضمان مرن ويلبي حاجات المستحقين؛ إذ يسمح له بثلاث تأشيرات، تكون عادةً لسائق وخادمة وممرض إن كان مريضاً، كما أن الكبير له حاجاته الخاصة”، بحسب “الحياة”.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل على الوصول إلى الأسر المحتاجة ودعمها، لافتاً إلى أنه بعد تطوير الأنظمة تم التوصل إلى أشخاص غير مستحقين وتمت معالجة أوضاعهم.

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