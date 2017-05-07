 جراحة تُنهي معاناة طفل تداخلت «أمعاؤه» بمستشفى حفر الباطن | صحيفة تواصل الالكترونية

جراحة تُنهي معاناة طفل تداخلت «أمعاؤه» بمستشفى حفر الباطن

0
جراحة تُنهي معاناة طفل تداخلت «أمعاؤه» بمستشفى حفر الباطن

تواصل ـ سعود الخالد:

تمكن الفريق الجراحي بمستشفى “الولادة والأطفال” بحفر الباطن، من إنهاء “معاناة طفل” في الحادية عشرة من عمره كان يعاني من آلام معوية جراء “تداخل بالأمعاء” ومصاب بفقر في الدم .

وباشر الفريق الطبي بالمستشفى حالة الطفل حيث تم تشخيصه بعد الفحص السريري وإجراء كامل الفحوصات الطبية اللازمة وتبين أنه يعاني من إنغماد في الأمعاء (دخول جزء من الأمعاء في جزء آخر).

وكشفت مصادر بالمستشفى أن العملية الجراحية تكللت بنجاح بفضل الله أولا، ثم بفضل مجهودات الفريق الطبي، والذي نجح في استئصال بعض الأجزاء من الأمعاء، ليخرج الطفل بسلام من المستشفى وهو بصحة جيدة.

شاهد ايضا

«خادم الحرمين» يرعى معرض «نايف.. القيم» في جدة

«خادم الحرمين» يرعى معرض «نايف.. القيم» في جدة

«ذباب وحشرات مطبوخ» داخل وجبة غداء مواطن في مطعم بـ«حائل»

«ذباب وحشرات مطبوخ» داخل وجبة غداء مواطن في مطعم بـ«حائل»

حفر الباطن.. أكثر من 50 ألف طالب وطالبة في مقاعد الاختبار

حفر الباطن.. أكثر من 50 ألف طالب وطالبة في مقاعد الاختبار

شرطة حائل تستنفر أجهزتها الأمنية استعداداً لاختبارات نهاية العام

شرطة حائل تستنفر أجهزتها الأمنية استعداداً لاختبارات نهاية العام

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>