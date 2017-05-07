جراحة تُنهي معاناة طفل تداخلت «أمعاؤه» بمستشفى حفر الباطن

تواصل ـ سعود الخالد:

تمكن الفريق الجراحي بمستشفى “الولادة والأطفال” بحفر الباطن، من إنهاء “معاناة طفل” في الحادية عشرة من عمره كان يعاني من آلام معوية جراء “تداخل بالأمعاء” ومصاب بفقر في الدم .

وباشر الفريق الطبي بالمستشفى حالة الطفل حيث تم تشخيصه بعد الفحص السريري وإجراء كامل الفحوصات الطبية اللازمة وتبين أنه يعاني من إنغماد في الأمعاء (دخول جزء من الأمعاء في جزء آخر).

وكشفت مصادر بالمستشفى أن العملية الجراحية تكللت بنجاح بفضل الله أولا، ثم بفضل مجهودات الفريق الطبي، والذي نجح في استئصال بعض الأجزاء من الأمعاء، ليخرج الطفل بسلام من المستشفى وهو بصحة جيدة.