ترقية «بندر الصبحي» إلى رتبة مقدم  

تواصل – نايف الحربي:

صدر المرسوم الملكي الكريم بترقية الرائد بندر بن زاهي الصبحي، إلى رتبة “مقدم”، حيث قام مدير شرطة محافظة ينبع العميد فهاد بن عايش العتيبي والعميد حسن بن محمد الزهراني بتقليد الصبحي رتبته الجديدة.

وعبّر المقدم بندر بن زاهي الصبحي “عن اعتزازه بهذه الثقة الملكية الغالية، مقدمًا شكره وتقديره للقيادة الرشيدة، سائلاً الله أن يعينه على أداء الأمانة وبذل مزيد من الجهد والعطاء في خدمة دينه ثم مليكه ووطنه”.